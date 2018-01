Perseguição na Anchieta mata 1 e fere 5

A série de ocorrências teve início às 21h, quando um Fox vermelho saiu da pista e capotou no canteiro central da estrada, na altura do km 18, no sentido litoral. Três pessoas estavam no carro, que havia sido roubado pouco antes, em Santo André. Um dos ocupantes morreu no local. Outros dois se feriram.

Enquanto PMs acompanhavam a ocorrência, um motorista apareceu pedindo ajuda. Ele contou que chegava em casa, na rua próxima, quando um homem tentou pará-lo para pedir informações. Desconfiado, ele acelerou o veículo e um segundo homem surgiu, armado. O motorista conseguiu seguir até o local onde os policiais militares estavam e avisou sobre a abordagem.

Revide. Os PMs perseguiram os suspeitos, que atiraram. Os dois homens e um bombeiro, que estava à paisana e havia parado para ajudar na primeira ocorrência, acabaram feridos. O bombeiro foi baleado na perna.

Tanto os dois homens feridos no acidente quanto os baleados posteriormente na perseguição foram encaminhados ao pronto-socorro de São Bernardo do Campo. Até 19 horas de ontem, os dois casos eram registrados no 2.º Distrito Policial da cidade e, por isso, a Secretaria de Segurança Pública não forneceu mais informações sobre os casos. / PEDRO DA ROCHA