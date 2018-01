Perseguição causa acidente em estrada do litoral paulista

Um veículo de passeio capotou após tentar fugir da perseguição de policiais na madrugada desta quarta-feira, 15, em Caraguatatuba. O acidente aconteceu na altura do km 75 da Rodovia dos Tamoios, no litoral norte de São Paulo. Até às 8 horas, a estrada operava com sistema alternado, mas não havia congestionamento.

A Polícia Militar (PM) ainda não tem informações de feridos e presos. Segundo a PM, após capotar, os ocupantes do veículo fugiram, entrando na mata fechada, no trecho de serra da estrada conhecido como "Curva da Morte".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ocorrência começou ainda no fim da noite de terça, quando bandidos, em cerca de três carros, invadiram um hotel fazenda na região de Taubaté. A polícia foi acionada e um dos veículos utilizou a Rodovia dos Tamoios para a fuga.