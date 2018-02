Perseguição, acidente e bandido morto em tiroteio com a PM na zona leste de SP

SÃO PAULO - Uma perseguição policial a um Fiat Siena vermelho, por volta das 20h30 de segunda-feira, 13, pelas ruas da região do Jardim Lageado, na zona leste de São Paulo, terminou em acidente, troca de tiros e com um dos suspeitos morto.

Policiais militares da Força Tática do 48º Batalhão realizavam patrulhamento preventivo quando, já em posse de dados do veículo, que havia sido roubado na mesma região, cruzaram com o Fiat, ocupado por dois homens e duas mulheres. Com a abordagem, teve então início a perseguição. Durante a fuga pela rua Doutor José Gravonski, o rapaz que estava ao volante perdeu o controle, caiu em uma ribanceira, atingindo uma casa em construção. Dois dos suspeitos, entre elas a mulher, conseguiram fugir.

Um terceiro, identificado como Bruno Henrique Souza, de 20 anos, procurado pela justiça e armado com um revólver calibre 38, teria trocado tiros com um dos policiais no momento em que deixava o carro. Ao descer a ribanceira, o policial se feriu levemente. Na troca de tiros, Souza foi atingido em uma das pernas, na barriga e no peito, morrendo a caminho do Hospital Santa Marcelina. A outra mulher, ferida no acidente, foi dominada e detida, sendo encaminhada para o mesmo hospital. O caso foi registrado no 68º Distrito Policial, do Jardim Lageado.