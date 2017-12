Perseguição a veículo roubado deixa um morto e 7 feridos

Uma perseguição a um veículo roubado, no início da madrugada deste sábado, 13, terminou com um saldo de uma pessoa morta e sete feridas, entre elas um suspeito baleado, na região do Grajaú, zona sul de São Paulo.

Em patrulhamento, PMs do 27º Batalhão cruzaram com um Golf, roubado na região e ocupado por três suspeitos. Na Rua Dr. Oscar Andrade Lemos, uma travessa da Avenida Dona Belmira Marin, no Parque América, o motorista do Golf acabou atingindo e arrastando uma mobilete pilotada por um rapaz de 16 anos, que morreu após sofrer graves lesões no crânio.

Ainda em fuga, para desviar a atenção dos policiais, o condutor do Golf, identificado como Silas Fernandes Soares, de 25 anos, atingiu propositalmente outros veículos, ferindo levemente outras seis pessoas, e só parou o Golf após se envolver em outra colisão, desta vez contra uma moto, em frente ao terminal de ônibus do Grajaú.

Os dois comparsas de Silas fugiram, mas o rapaz, baleado pelos PMs em uma das pernas, foi detido e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Geral do Grajaú, para onde também foram levadas as seis pessoas feridas durante as colisões provocadas pelo condutor do Golf. O caso foi registrado no 101º Distrito Policial, do Jardim das Embuias.