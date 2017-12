SÃO PAULO - Uma perseguição policial iniciada com o roubo de um carro nos Jardins, na zona sul de São Paulo, acabou com um suspeito morto e outro detido na manhã dessa quarta-feira, 9. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos roubaram um veículo na Rua José Maria Lisboa e, ao serem perseguidos por policiais, fugiram pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, utilizando a faixa exclusiva de ônibus.

Ao chegarem ao cruzamento com a Avenida Brasil, os bandidos colidiram com outros dois veículos. Após a batida, os suspeitos passaram a trocar tiros com os PMs. No confronto, um adolescente que teria participado do roubo foi baleado e morreu. Outro suspeito foi preso. Não houve mais feridos.