Perseguição a carro roubado termina com 1 morto e três detidos na zona leste

SÃO PAULO - Policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão mataram um suspeito e detiveram outros três, dois deles adolescentes, durante uma perseguição a um Corsa, placas EBD 2511, roubado, na região de Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital paulista, na madrugada desta quinta-feira, 21.

Ao cruzarem com o veículo, os policiais ordenaram que o carro fosse parado, mas o rapaz que estava ao volante acelerou e teve início a perseguição. Já na Rua Raimundo Brandão Cela, o carro foi parado, momento em que três dos ocupantes, entre eles o motorista, desceram do Corsa. Dois deles conseguiram escapar, mas o rapaz que dirigia o carro estava armado, segundo a PM, e atirou.

No revide foi baleado e morreu quando era atendido no pronto-socorro de Ermelino Matarazzo. Os outros três jovens, dois deles menores de 18 anos, não tentaram fugir. Segundo a polícia, o Corsa foi roubado na quarta-feira, 20, na região da Vila Matilde, bairro vizinho. A prisão com resistência seguida de morte foi registrada no 24º Distrito Policial, da Ponte Rasa, pelo delegado Rogério Zuim Uehara.