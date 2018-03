Pérola Negra faz desfile emocionante e de superação Última escola a desfilar na primeira noite do carnaval paulistano, a Pérola Negra fez uma apresentação emocionante do início ao fim. Os passistas entraram na passarela contagiados pelo esforço em superar os estragos causados por duas enchentes neste verão que comprometeram duas alas e uma alegoria. No entanto, a agremiação da Vila Madalena conseguiu refazer boa parte do trabalho perdido e mostrou boa evolução e tranquilidade para terminar o desfile.