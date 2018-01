Pérola Negra encerra carnaval paulistano com empolgação

Ginasta Daiane dos Santos é detaque no desfile da escola. Foto: Keiny Andrade/AE

SÃO PAULO - Última escola a entrar na avenida para desfilar no grupo especial do carnaval paulistano, a Pérola Negra exaltou a cultura brasileira no Anhembi - o enredo "Vamos Tirar o Brasil da Gaveta" é uma homenagem a um de seus mais populares representantes, o apresentador da TV Cultura Rolando Boldrin.

Apesar do horário, a agremiação entrou empolgada, e terminou o desfile no prazo, sem acidentes de percurso. "A expectativa é a melhor possível", disse o presidente, Dilson Casal, o Nego. No último carro, Boldrin afirma que ficou honrado com a homenagem. "É uma sensação ótima", afirmou, em sua primeira vez no carnaval paulistano.

Carro alegórico com o cantor e apresentador de TV Rolando Boldrin, tema do desfile. Foto: Tiago Queiroz/AE

Aos 73 anos, o contador de "causos" e ferrenho defensor da cultura popular encerrou o desfile ao lado da esposa, parentes e amigos. Pintado com as cores da bandeira do Brasil, o carro de seis metros de altura trouxe uma grande escultura de Boldrin.

Na avenida, os cerca de 3.500 integrantes da escola estavam divididos em 24 alas e cinco carros alegóricos. Entre os destaques estava a ginasta Daiane dos Santos. À frente da bateria veio Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. Sobre o fato de ser a última escola a desfilar, o presidente evitou definir isso como uma vantagem. "Só dá para saber depois da apresentação."