Permissão para carro usar faixa de ônibus é prorrogada

As exceções para os veículos de transporte coletivo são prorrogadas desde 2005, quando começaram a valer. Para os táxis com passageiros, fica liberado o tráfego em qualquer horário. Já os carros e motos particulares podem trafegar das 23h até as 4h nos dias de semana, a partir das 15h de sábado até 4h da segunda e a partir de 0h em feriados - até 4h do dia seguinte. A liberação, no entanto, não vale para bicicletas, veículos de carga ou de tração animal.

É proibido qualquer tipo de parada ao longo dos corredores. Os veículos também não podem circular em estações de transferência e terminais de ônibus existentes ao longo dos corredores.

OS CORREDORES

Pirituba/Lapa/Centro

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Inajar/Rio Branco/Centro

Campo Limpo/Rebouças/Centro

S. Amaro/9 de Julho/Centro Jardim Ângela/Guarapiranga/ Santo Amaro

Capelinha/Ibirapuera/Centro Parelheiros/Rio Bonito/Santo Amaro

Itapecerica/João Dias/Centro Paes de Barros