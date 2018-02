Perito não oficial diz que jet ski era pilotado

O perito Jean Pierre Frederico fez uma simulação do acidente ontem de manhã na Praia de Guaratuba. Foi usada uma boneca com as características de Grazielli. Um adolescente de 13 anos é suspeito de estar no comando do veículo no momento do acidente, mas ele disse que apenas deu a partida.

"Se o jet ski estivesse sem condutor, teria caído antes de atingir a menina", afirmou o perito, que é piloto profissional. Todo o trabalho foi acompanhado por um engenheiro mecânico, que analisou a dinâmica do equipamento. O percurso do jet ski durou 1 minuto e 58 segundos até atingir a boneca que, como Grazielli, estava na beira d'água.

O advogado da família, José Beraldo, frisou que a simulação não tem validade legal, mas que vai reivindicar que seja considerada no inquérito. A investigação que era conduzida pela Delegacia de Bertioga foi transferida para a Seccional de Santos, que prevê para os próximos dias sua conclusão.

O advogado da família disse ontem também que uma nova testemunha afirma ter visto o adolescente acusado do crime fazendo manobras radicais no mar com o jet ski, uma delas conhecida como cavalo de pau.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A testemunha, segundo Beraldo, tem um hotel na Praia de Guaratuba. No entanto, Beraldo disse que não vai apresentar agora essa testemunha, para não atrasar a conclusão do inquérito. / COLABOROU REGINALDO PUPO, ESPECIAL PARA O ESTADO