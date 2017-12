Perito é detido por extorsão de R$ 15 mil

Segundo o empresário, o perito teria afirmado que o laudo ficaria tão bom que Borin ia poder usá-lo para pedir indenização da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da empresa de ônibus. O empresário procurou a Corregedoria da Polícia Civil. Os homens da equipe do delegado Renato Francisco Mello acompanharam-no na entrega do dinheiro, que ocorreu em uma lanchonete no Cambuci, na região central. Quando o empresário passou o dinheiro ao perito, os corregedores prenderam-no. Sentindo-se mal, o perito teve de ser internado no Instituto do Coração (Incor).