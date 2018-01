Periferia da capital paulista fica de fora da primeira lista A distribuição também é desigual dentro das cidades. As unidades básicas de saúde do interior e das periferias de grandes municípios são as prioridades do programa. Mas na capital paulista, por exemplo, metade dos profissionais selecionados optou por trabalhar em bairros menos periféricos e com, no máximo, quatro plantões vagos. Nos extremos da cidade, há postos que chegam a ter 16 plantões vagos.