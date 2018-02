Perícia investiga se sobrepeso derrubou camarote em show de Ivete Sangalo O excesso de peso pode ter sido a causa do desabamento de um camarote durante o show da cantora Ivete Sangalo, na noite de anteontem, no Anhembi, zona norte de São Paulo. O acidente deixou ao menos 35 feridos. Às 10h de ontem, as oito pessoas encaminhadas ao Pronto Socorro de Santana já haviam recebido alta.