Perícia conclui que policiais balearam juiz Dois policiais civis que participaram de uma blitz no sábado à noite, no Rio, e atiraram contra um carro, ferindo o juiz federal do trabalho Marcelo Alexandrino da Costa Santos, seu filho de 11 anos e a enteada de 8, foram indiciados ontem por tentativa de homicídio. O juiz estava na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá e retornou com o carro ao ver a blitz, achando que era feita por bandidos. A primeira versão dos agentes era a de que os tiros tinham partido de bandidos que fugiam da blitz.