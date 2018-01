Perícia aponta suposto assassinato de boxeador Uma investigação paralela feita por peritos americanos e canadenses sobre a morte do boxeador canadense Arturo Gatti pode provocar uma reviravolta no caso. Gatti morreu em julho de 2009 em Porto de Galinhas, Pernambuco. Tratado como suicídio pela Polícia Civil, o caso é apontado pelos investigadores estrangeiros como assassinato. Segundo a nova versão, anunciada nos Estados Unidos, a vítima tinha marcas na nuca compatíveis com pancadas, que teriam sido provocadas antes do suposto enforcamento.