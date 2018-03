Perícia afirma: Nardoni atirou Isabella

O mais longo depoimento do julgamento do caso Isabella acabou sem que a defesa conseguisse desmontar a principal prova da acusação: a perícia que pôs Alexandre Nardoni na cena do crime. O embate entre a perita Rosângela Monteiro e a equipe do criminalista Roberto Podval dominou o 3.º dia do júri. A testemunha não teve dúvida ao afirmar: "O réu (Nardoni) defenestrou (atirou da janela) a vítima".

A perita foi firme e clara, incriminando tanto Alexandre quanto a madrasta de Isabella, Anna Carolina Jatobá. A quinta e última testemunha da acusação surpreendeu a assistente técnica de Podval, Roselle Soglio. Primeiro, quando Roselle questionou como Rosângela sabia que uma fralda com sangue examinada pela perícia estava em um balde com amaciante. "Pelo forte odor de amaciante, aquele azulzinho que eu não preciso dizer o nome", disse a perita.

A defesa então questionou em que momento a cena do crime teria sido limpa. A perita respondeu que isso ocorreu enquanto a madrasta ligava para a polícia. "O telefone da casa é móvel. Ela fazia enquanto falava. Principalmente para nós, mulheres, isso é fácil, pois nós fazemos duas, três coisas ao mesmo tempo."

A perita explicou que era impossível para alguém experiente confundir o resultado da luz forense Bluestar, que mostrou a existência de vestígios de sangue no apartamento, com manchas deixadas por nabos e cenouras. Isso porque o sangue deixa manchas diferentes.

Reagente. Roselle perguntou como a perita pôde usar um reagente para identificar sangue se o Estado nunca comprou o produto. Rosângela explicou que pagava por ele do próprio bolso. Então, como a professora que se dirige à aluna, a perita disse: "A senhora recebeu esse reagente quando fez o curso (de perícia) comigo." Foi a vez de Roselle, com a face ruborizada, responder : "Eu não recebi".

No fim, ao ser questionada por Podval se o modelo usado na reconstituição devia ser parecido com o réu, Rosângela olhou para Alexandre e disse que "observando o réu de perto", ele guardava "bastante semelhança" com o modelo. "Vamos mudar de assunto", reagiu a defesa.