Perícia acha vestígio de projétil no maxilar de Mércia

SÃO PAULO - A perícia encontrou vestígios de projétil de um revólver calibre 38 no maxilar da advogada Mércia Mikie Nakashima. Acredita-se que o tiro tenha sido efetuado já dentro do Honda Fit dela. No entanto, o disparo não seria a causa da morte.

Também está sendo investigado o material encontrado no aspirador apreendido na casa do advogado e policial militar reformado Mizael Bispo de Souza, ex-namorado de Mércia, considerado pela polícia suspeito de ser o mandante do crime.

A perícia, porém, acha prematuro determinar que algas e outros materiais encontrados no aparelho sejam compatíveis com os da represa Atibainha, em Nazaré Paulista, onde o corpo de Mércia foi localizado no dia 11 de junho, um dia depois de seu carro ter sido retirado do reservatório.

O laudo com a causa da morte da advogada ainda não foi divulgado. A polícia adiou a reconstituição do crime marcada para ontem. A nova data não foi definida, assim como o quarto depoimento de Mizael.