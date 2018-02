Perguntas & respostas

Deve-se procurar qualquer agência do banco do qual é correntista e apresentar a cédula manchada. O banco é obrigado a trocar o dinheiro imediatamente. Os aposentados que não têm conta em banco devem procurar qualquer agência do banco onde sacou o dinheiro para fazer a troca.

2.É obrigatório tirar extrato ou fazer BO?

Não. Os bancos têm os registros dos saques efetuados e são obrigados a fazer a troca.

3.E se receber uma cédula rosa no comércio?

Deve-se procurar qualquer agência bancária e entregar a cédula. O banco anotará seus dados (nome, endereço, CPF ou CNPJ) e enviará a cédula para análise do Banco Central.

4.Qual é a responsabilidade dos bancos em relação às cédulas de terminais 24h?

Segundo o BC, eles devem arcar com todo o abastecimento e podem até ser penalizados por oferecer notas rosas.