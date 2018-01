PERGUNTAS & RESPOSTAS Só o reembolso da taxa, que será dado a quem for aprovado na inspeção. Mas não caberá devolução a quem tem dívidas com o Município.Carros e motos com até 3 anos de uso ficam isentos; de 4 a 9 anos, a inspeção será a cada dois anos; com 10 anos ou mais, a vistoria será anual.