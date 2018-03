Perguntas comuns aos réus feitas ao júri

Isabella foi lançada pela janela?

O crime foi cometido por meio cruel em relação à esganadura?

O crime foi cometido por meio cruel em relação à queda da janela?

Houve recurso que impossibilitou a defesa da vítima em relação à esganadura?

Houve recurso que impossibilitou a defesa da vítima em relação à queda da janela?

O crime foi cometido para esconder a esganadura?

O réu mexeu no local do crime com intuito de enganar a Justiça?

O réu lavou alguma roupa no local para impedir coleta de provas?

O jurado absolve o réu?

O réu lavou alguma roupa no local para eximir-se da culpa?