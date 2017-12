Perfil: Vice-presidente do Facebook fez carreira em TI

Formado em Contabilidade pela Universidade de Belgrano, na Argentina, e com um MBA em Harvard, nos Estados Unidos, o argentino Diego Dzodan tem um perfil profissional muito diferente dos colegas executivos de grandes redes sociais no continente. Ao contrário de Alexandre Hohagen, a quem sucedeu como vice-presidente do Facebook para a América Latina em junho de 2015, a trajetória de Dzodan não passou por empresas de internet conhecidas pela maioria dos usuários, como Google. Com mais de 20 anos de mercado, o executivo fez carreira em empresas de Tecnologia da Informação - o principal cargo foi na SAP, na qual, ao longo de quase uma década, liderou as operações de países como Colômbia, Equador e México, até chegar à liderança na América Latina.

Além de sua carreira nos negócios, o argentino também se dedica ao mundo acadêmico, tendo sido professor nos cursos de MBA da faculdade privada Universidad Torcuato di Tella, em Buenos Aires. Em seu perfil no Facebook, o argentino Diego Dzodan faz o estilo pai de família bem-sucedido: a maior parte de suas postagens é de fotografias com suas filhas, que moram em Buenos Aires - o executivo vive em um apartamento no bairro do Itaim-Bibi, zona sul paulistana - e de eventos realizados pelo Facebook e parceiros comerciais.

Além disso, Dzodan também compartilha dados sobre um de seus hobbies favoritos: a corrida. Em uma publicação de dezembro, o executivo do Facebook compartilhou um percurso de duas horas e 25 quilômetros pelo Parque do Ibirapuera. Na época dos atentados de Paris, ele se mostrou solidário às vítimas e comentou que um de seus sonhos é correr a Maratona de Paris.