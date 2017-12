Perfil: Paulo Massato fez planos anteriores de rodízio

O engenheiro Paulo Massato ocupa há cerca de dez anos o cargo de diretor metropolitano da Sabesp, responsável pelo gerenciamento da distribuição de água na Grande São Paulo. Ele foi alçado ao cargo pelo secretário de Recursos Hídricos, Mauro Arce, no segundo governo Alckmin (2003-2006). É considerado internamente um ótimo quadro técnico, com bom relacionamento político. Já foi assessor de um irmão do ex-governador Alberto Goldman.

Nas últimas crises de falta d’água no Estado, foi um dos organizadores dos planos de rodízio no abastecimento. Na seca atual, chegou a falar publicamente em racionamento de água em fevereiro, mas depois se adaptou ao discurso do governo contra a prática, listando os danos que seriam causados na rede da Sabesp e os prejuízos aos moradores mais pobres.

Em maio, ao ser ouvido na Câmara Municipal de São Paulo, rebateu os vereadores e disse que, se a crise hídrica piorasse, ia distribuir água com uma canequinha.