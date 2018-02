PERFIL Indicação pessoal do vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), o promotor de Justiça Roberto Porto fez carreira no Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), onde participou de investigações polêmicas, relacionadas, por exemplo, à atuação da máfia chinesa em São Paulo e ao crescimento do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ligado a movimentos de direitos humanos, tem o desafio de mudar o conceito da Guarda Civil Metropolitana, que sonha transformar em um grupo de ação comunitária.