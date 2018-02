Peregrinos ganham bilhete único com R$ 12

Foram feitos 20 mil exemplares do bilhete, mas, segundo o cardeal arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, só os cerca de 10 mil que foram distribuídos aos peregrinos têm a recarga.

Em parceria com a Prefeitura e o governo de São Paulo, a Arquidiocese também encomendou uma edição especial da revista EmCartaz, produzida pela Secretaria Municipal de Cultura. Trilíngue - português, inglês e espanhol - e com a programação da pré-Jornada, a revistinha saiu com tiragem de 52,5 mil exemplares. D. Odilo não precisou quanto a Arquidiocese gastou com a programação desta semana. "Ainda não fizemos os cálculos", disse. / EDISON VEIGA