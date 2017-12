Perdidos na Serra do Mar, 5 são resgatados

O Corpo de Bombeiros de Itanhaém, no litoral sul, resgatou às 13h30 de ontem cinco pessoas que estavam perdidas na Serra do Mar. Todos do grupo passavam bem e aparentavam sinal de cansaço. Segundo a polícia, na sexta-feira eles entraram na mata no limite entre a região de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, e o bairro de Engenheiro Marsilac, no extremo sul da capital. O objetivo era chegar até segunda-feira em Itanhaém. Na quarta, eles telefonaram para a família para informar que estavam perdidos.