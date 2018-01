'Perdi tudo que sobrou da outra enchente' Na Vila Lobo Guará, na região de Camburi, em São Sebastião, 114 famílias estão totalmente ilhadas, pois única rua que dá acesso ao bairro está totalmente alagada. "Virou um rio", comparou o coletor de lixo Thiago dos Santos Ferrari, de 25 anos. "Perdi tudo que havia sobrado da outra enchente, há 15 dias." Ele se refere à tromba d'água que atingiu a mesma região: uma enxurrada que levou carros, pontes, árvores e casas, deixou centenas de desabrigados e matou uma menina de 11 anos. "Já enfrentei cinco enchentes nos últimos cinco anos e essa foi bem pior", diz Ferrari, que mora com a mulher e duas crianças. Segundo a Defesa Civil, no domingo a água atingiu 2,47 metros no bairro.