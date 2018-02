''Perdi o rumo depois do acidente'' Um dos integrantes mais engajados da associação de famílias, o jornalista Roberto Corrêa Gomes, de 55 anos, frequentemente aparece falando em nome da entidade, quase nunca do seu próprio drama. Mas sofre com a perda do irmão Mario, empresário gaúcho à época com 49 anos. "O número seis nunca combinou com nossa família. Éramos sete irmãos, sempre fomos sete", resume. "O Mario era um irmãozão. Tinha um gênio forte, era bravo, eu até chamava a atenção dele. Mas era daqueles que entravam em um ambiente falando com todo mundo, não tinha como não ser notado."