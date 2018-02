'Perdemos um patrimônio de SP', diz cliente A notícia da interdição do Bar Leo, no centro de São Paulo, deixou muitos paulistanos chocados. Mais do que clientes, assíduos ou não, muitos frequentadores eram fervorosos admiradores da fórmula de sucesso, construída em cima de um excelente chope, quitutes deliciosos, e um atendimento desleixado, que virou folclore.