Perda de gelo no Ártico chega a 3,4 mi de km² Em um outro sinal preocupante do aquecimento global, 2012 registrou uma perda recorde do gelo do Ártico. A perda foi 18% superior ao recorde anterior, de 2007, chegando a 3,4 milhões de quilômetros quadrados. "Esse é um sinal também de muita preocupação", alertou Michel Jarraud, secretário executivo da Organização Meteorológica Mundial.