Pequenos deslizes no trânsito podem levar à morte, alertam especialistas

SÃO PAULO - O uso chinelo pode ter sido uma das causas do acidente que deixou duas pessoas mortas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, neste fim de semana. Pequenos deslizes no trânsito, como o uso de calçado inadequado ou colocar o braço para fora da janela, podem ter consequências graves, alertam especialistas.

Duas mulheres morreram após o carro em que estavam cair de 11 metros de um viaduto neste sábado na cidade do interior de São Paulo. A perícia do Instituto de Criminalística (IC) de Campinas constatou que o pedal do carro estava travado por um chinelo.

O diretor do IC, Edvaldo Messias Barros, acredita que o calçado enroscado no pedal pode ter colaborado para o aumento de velocidade. Os peritos constataram que o veículo escapou pela tangente e encontraram vestígios da derrapagem.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é proibido o uso de calçados que não se firmem nos pés ou que comprometam a utilização dos pedais do automóvel. A infração média leva à multa com valor de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH.

Para o presidente da Comissão de Trânsito da OAB-SP, Maurício Januzzi, é necessário ter uma campanha educativa para diversas situações de risco. "São coisas simples que as pessoas fazem e muitas vezes não sabem, por desconhecimento da lei, que estão cometendo uma infração e colocando as próprias vidas e de outras pessoas em risco", afirma Januzzi. Ele recomenda, especialmente às motoristas que usam salto alto, que mantenham um par de tênis dentro do carro.

Duas mãos. O motorista que dirige com apenas uma das mãos ao volante também pode ser multado no mesmo valor (R$ 130,16). A sanção ainda serve ao condutor que fuma e coloca uma das mãos para fora do carro, come, lê, namora, se maquia, usa fones de ouvidos ou segura o celular com uma das mãos. Também são infrações de trânsito dirigir com um braço engessado ou até mesmo levar um cão no colo enquanto conduz o veículo.

Segundo o CTB, existem apenas três exceções para usar somente uma mão ao volante: para fazer sinais regulamentares de braço; mudar a marcha do veículo; e 3acionar equipamentos e acessórios do veículo.

O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), Maxwell Vieira, afirma que o governo do Estado de São Paulo tem intensificado as campanhas de educação no trânsito para que as pessoas mudem o comportamento ao volante.

"Fumar, se virar para pegar algo no banco traseiro, ler, mexer no GPS, ou seja, dirigir com uma mão, pode resultar em um acidente grave. Os motoristas que usam o GPS devem ficar atentos, pois o aplicativo só pode ser configurado com o carro estacionado", ressalta Vieira.

Motoristas multados. Em 2016, em todo o Estado, só o Detran-SP aplicou 32.553 multas a motoristas desatentos e que praticavam outras atividades ao volante como comer, ler, namorar ou se maquiar.

Entre janeiro e abril de 2017, foram 10.202 multas desse tipo. Já por dirigir com calçado que não se firme nos pés foram aplicadas 29.650 multas em 2016, e 9.939 no 1º quadrimestres deste ano.

Mais de 107.321 multas foram aplicadas a motoristas do Estado por uso de celular ao volante no ano passado. Nos primeiros quatro meses de 2017, foram 29.654 multas por essa atitude.

VEJA ABAIXO INFRAÇÕES QUE LEVAM À MULTA

Conduzir com calçados que não se firmem nos pés (como chinelos e sandálias soltas sem presilhas) ou que comprometam a utilização dos pedais (sapatos altos ou tamancos) - Penalidade: 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16

Transportar animais à esquerda do motorista ou acomodados entre seus braços ou pernas - Penalidade: 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16

Transportar animais na parte externa do veículo - Penalidade: 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23

Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Aqui pode ser enquadrada uma condutora que seja flagrada se maquiando ao volante, por exemplo - Penalidade: 3 pontos na CNH e multa de R$ 88,38

Dirigir com apenas uma das mãos, exceto quando for para mudar a marcha do veículo, acionar equipamentos e acessórios do veículo ou sinalizar manobra com o braço. Fumar pode ser enquadrado nessa infração - Penalidade: 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16

Não sinalizar com a "seta" antecipadamente manobra ou mudança de faixa/via - Penalidade: 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23

Dirigir o veículo utilizando telefone celular - Penalidade: 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16

Dirigir veículo segurando/manuseando telefone celular - Penalidade: 7 pontos na CNH e multa de R$ 293,47