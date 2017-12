Pequenos compradores terão de se cadastrar para entrar na Ceagesp

SÃO PAULO - Os compradores que usam carros de passeio só poderão entrar na Companhia de Entreposto e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) depois das 16h30 se fizerem um cadastro na administração do entreposto. A regra passará a valer nesta terça-feira, 13.

Os pequenos compradores podiam, até agora, entrar normalmente depois desse horário se quisessem fazer compras. O objetivo do cadastramento é organizar o fluxo interno da Ceagesp e reforçar a segurança. Uma vez cadastrado, o condutor poderá entrar normalmente nos dias subsequentes, sem ser barrado. Quem não se cadastrar terá de pagar o valor do estacionamento, como se fosse um visitante.

O cadastramento pode ser feito no Setor de Fiscalização, no prédio da Administração do Entreposto, próximo ao Portão 6, na Av. Dr. Gastão Vidigal.