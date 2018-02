Pensamento chicletoso

Anteontem, por exemplo, acordei de ressaca, entrei numa ducha fria e, assim que a água bateu na testa, revolvendo ideias há muito adormecidas nas catacumbas da memória, vi-me repetindo, inteirinha, a fala do vilão de um dos piores desenhos animados que já existiram, Thundercats: "Antigos espíritos do mal, transformem essa forma decadente em Mumm-Ra! O de vida eternaaaaa!". Faz quase 48 horas que, a cada 20 minutos, mais ou menos, minha vida é interrompida pela evocação maligna de "Mumm-Ra, o de vida eternaaaa!". É como um vício: cigarro mental ao qual volto inúmeras vezes, do momento em que abro os olhos até a hora de fechá-los novamente.

Há pensamentos chicletosos que somem depois de um tempo, mas outros ficam para sempre, agarrados aos rabinhos dos neurônios como os sacis à crina dos cavalos. É o caso, por exemplo, de um trecho da trilha sonora de Pulp Fiction, que contraí ao assistir ao filme, numa remota noite do século passado e, depois disso, vai e volta das trevas para a consciência, da consciência para as trevas, ao seu bel prazer: "Get Down, get down! Jungle booggie. Tananananã!". (O tananananã é a parte instrumental). Faz mais de dez anos. Estou cansado. No meio de uma reunião de trabalho: "Get Down, get down!"; enquanto espero o troco no posto: "Jungle Booggie!"; com a cabeça no travesseiro: "tananananã".

De todos os exus mnemônicos com quem convivo, contudo, os piores são as músicas infantis. Minha mulher não sabe, mas no almoço de ontem, enquanto discutíamos uns pormenores sobre o vazamento no boxe do chuveiro, meu ar de cansaço nada tinha a ver com a preguiça de resolver os perrengues domésticos: era o resultado de uma manhã inteira ouvindo, ininterruptamente, "serra, serra, serrador, serra o papo do vovô", no maldito rádio instalado dentro do meu cérebro. "Atirei o pau no gato" eu canto tanto, mas tanto, que já não me basta o português. "Atiré el palo en el gato..." ou "I threw the stick on the cat" são a música de fundo de boa parte dos momentos que passo sobre a Terra.

Outro dia, tive a mórbida alegria de descobrir que meu ídolo, Julio Cortázar, também sofria de acessos semelhantes. Numa crônica do livro Um Tal Lucas, o escritor argentino conta que, no meio de um banho, se pegou dizendo, com "visível prazer vingativo: Now shut up your distasteful Adberkunkus!" (Agora cale-se, seu intragável Adberkunkus). Só no fim da chuveirada, depois de repetir a admoestação várias vezes, foi se perguntar quem, ou o que, seria um Adberkunkus, por que o estava mandando calar-se e, mais ainda, qual a razão de fazê-lo em inglês? Questões essas que o deixaram acordado a noite toda e permaneceram sem solução, enquanto, de tempos em tempos, continuava demandando ao Adberkunkus que calasse a boca - ou o bico, a tromba: vai saber por onde sai o som de tal ser.

A alegria por saber que minha loucura era compartilhada pelo ilustre escritor, contudo, durou pouco: mal fechei o livro e abri a geladeira para pegar uma coca, me vi gritando, mentalmente: "Agora cale-se, seu intragável Adberkunkus!" - em português, inglês e espanhol.

Já desisti de me curar. Encaro como uma doença crônica, que vem e vai. Podia ser asma, sinusite, malária, é o pensamento chicletoso: de tempos em tempos ele vem, me aporrinha, depois some, fazer o que? O negócio e tocar pra frente - "get down, get down!" -, aproveitar bem os intervalos - "serra o papo do vovô" - e tentar ser feliz assim mesmo - "jungle boogie" -, sabendo que certas coisas não se calam, por mais intragáveis que sejam, e por mais que imploremos em todas as línguas, conhecidas ou inventadas - "tananananã".