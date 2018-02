Penitenciária feminina é inaugurada no oeste de São Paulo

SÃO PAULO - Foi inaugurada nesta terça-feira a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista. A nova unidade tem capacidade para 714 reeducandas, sendo 660 no regime fechado e 54 no semiaberto, e é o segundo presídio do Sistema Prisional Paulista construída exclusivamente para atender as mulheres presas. A primeira unidade desse tipo foi inaugurada em Tremembé, em abril deste ano.

Há pavilhões exclusivos destinados ao atendimento médico das detentas, bem como das grávidas e mães de recém-nascidos. Além isso, há setores de trabalho, biblioteca, serviços, inclusão e ressocialização, onde foi instalada uma padaria artesanal para fornecer capacitação profissional.

Com o novo complexo, as cidades na região de Tupi Paulista, oeste de São Paulo, deixarão de ter cadeia pública feminina.