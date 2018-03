Pena de ex-procuradora será recalculada O Tribunal de Justiça do Rio vai recalcular a pena da procuradora aposentada Vera Lúcia de Sant'anna Gomes, presa acusada de ter torturado uma criança de 2 anos enquanto estava sob sua guarda provisória, em 2010. A ré foi condenada a 8 anos e 2 meses de prisão. A 5.ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pede a reavaliação da pena, alegando que a Justiça puniu Vera Lúcia com período de prisão acima do mínimo legal.