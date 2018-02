Pelos corredores

Estampas terão Hello Kitty e Barbie

Mais do que financiar as marcas, alguns patrocinadores vão aparecer nas estampas das coleções das grifes nesta 31.ª edição da SPFW. É o caso, por exemplo, da Hello Kitty, da Sanrio, que é a inspiração da coleção da estilista Fernanda Yamamoto. "A Hello Kitty virou estampa estilizada com cores nada adolescentes", diz Fernanda. A Cia Marítima, de moda praia, fechou parceria com a Mattel, No desfile, haverá biquínis inspirados na Barbie. A boneca também estará na plateia esperando pelos convidados.

TRÊS PERGUNTAS PARA...

Paulo Borges, organizador da SPFW

1.Continuam as comemorações dos 15 anos da SPFW?

Sim, é o capítulo dois. É o começo de uma etapa, que acaba nos 30 anos.

2. Como você pensa chegar aos 30 anos do evento?

A grande meta de futuro é desenvolver uma nova estrutura criativa e de design. Até agora conseguimos que a moda e seus protagonistas alcancem um patamar superior. Houve evolução criativa, mas falta qualificação do produto e, a partir daí, globalizar nosso negócio.

3.O produto brasileiro ainda precisa atingir a qualidade da grife internacional?

Sim. Para isso é preciso também que haja uma política de Estado para a moda. O Brasil nunca pensou em produto e marca.

Bienal ganha ares de galeria

Nesta edição, o corredor de entrada da Bienal, sede da SPFW, foi transformado em uma espécie de galeria de fotos ligadas à moda. Na última edição, havia no espaço um grande espelho d"água.

1º DIA DE DESFILES

Hoje, às 17 horas, a grife Animale abrirá a 31ª São Paulo Fashion Week, na Bienal do Parque do Ibirapuera. É o primeiro dos 31 desfiles que serão apresentados até sábado.

Animale

17 horas

Tufi Duek

19 horas

Samuel Cirnansck

20h15

Reserva

21h30