Pelo mundo

Chuvas no Rio paralisam transportes

Com destaque para o número de mortes pelos deslizamentos, o jornal americano noticiou em seu site as chuvas no Rio ressaltando a paralisação nos transporte e aeroportos. A reportagem, que cita a atitude do prefeito em pedir às pessoas que não saíssem de casa, afirma que o temporal transformou o Rio em uma cidade fantasma. O site descreve as imagens da TV que mostram ruas cobertas pela lama, motoristas abandonando seus carros em avenidas inundadas e pessoas acenando de telhados nas favelas cariocas.

LOS ANGELES TIMES

Cidade da Copa e Olimpíada paralisada

O jornal americano destaca que "a cidade anfitriã dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo" ficou paralisada por causa das chuvas. A reportagem afirma que os dois eventos não serão realizados durante a estação chuvosa, mas cita frases de moradores que questionam a capacidade das autoridades cariocas em organizá-los.

EL PAÍS

Rio vive "caos" por causa de deslizamentos

Na Espanha, o jornal El País classificou como "caos" a situação enfrentada por causa da chuva e dos deslizamentos. O texto lembra que as inundações levaram à interrupção no fornecimento de eletricidade e à suspensão das atividades nas escolas. Destaca que, entre as dezenas de vítimas, estão um bebê de 5 meses e um menino de 9 anos.

EL CLARÍN

Ruas da segunda maior cidade viram rios

O jornal argentino afirma que a cidade foi quase toda inundada, e as ruas viraram verdadeiros rios. O texto lembra que as chuvas paralisaram "a segunda maior metrópole brasileira".

Na reportagem, há ainda o destaque para a frase em que Lula pediu ajuda à Deus e afirmou que a cidade está preparada para receber os Jogos Olímpicos.

LE FIGARO

Número de mortes deve aumentar

Na França, o Le Figaro também destacou em seu site as chuvas no Rio, prevendo que o número de mortos por causa das inundações pudesse aumentar. O jornal ressaltou que muitas das vítimas foram atingidas por deslizamentos nas favelas cariocas. O texto ainda cita que muitos bairros ficaram sem eletricidade e o aeroporto foi fechado.

BBC

Temporal foi o maior das últimas décadas

As mortes no Rio também mereceram atenção no site da rede londrina. A BBC citou a previsão de mais chuvas nos próximos dias, lembrando que esse foi o maior temporal das últimas décadas. A rede destacou que o transporte estaria perto de um colapso e também reafirmou que a cidade sediará a Copa e os Jogos Olímpicos.