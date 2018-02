Pelo menos três manifestações já estão planejadas Pelo menos três protestos estão previstos para os dias da Jornada: um no dia 22, na porta do Palácio Guanabara, onde o papa será recebido pela presidente Dilma Rousseff e outras autoridades, e dois na Praia de Copacabana, nos dias 26 e 27. A prefeitura do Rio espera a chegada de 800 mil turistas, incluídos os 350 mil peregrinos inscritos para a Jornada.