Pelo menos 16 bairros ainda sofrem com falta de luz em SP

Os cerca de 16 bairros da capital paulista atingidos pela falta de luz na noite desta quinta-feira, 4, ainda enfrentavam problemas no fornecimento de energia na manhã desta sexta-feira, 5, segundo a AES Eletropaulo.

De acordo com a Eletropaulo, cerca de 2 mil homens trabalham para o restabelecimento da luz em ruas dos bairros Água Branca, Guaianases, Indianópolis, Itaquera, Jabaquara, Lapa, Perdizes, Planalto Paulista, Pinheiros, Pompeia, Santana, Vila dos Remédios, Vila Madalena, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia e Vila Romana.

Por conta dos vários pontos de alagamentos formados durante a noite e a grande quantidade de árvores caídas na cidade, os cerca de 1,1 técnicos da empresa enfrentavam dificuldades para chegar aos locais atingidos e realizar os reparos na rede elétrica.

Para evitar queda de árvores, que geralmente danificam a rede elétrica, a AES Eletropaulo, juntamente com a Prefeitura, realiza o serviço de podas. Para este ano, está previsto a poda de pelo menos 225 mil árvores em toda a cidade, cerca de 40% a mais do número de podas realizadas no ano passado, segundo a Eletropaulo.

Segundo levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8 horas de hoje foi registrada a queda de 190 árvores em toda a cidade. Cerca de 40 locais estavam sem energia elétrica, deixando pelo menos nove semáforos apagados, segundo a CET.

