Pelo menos 11 casas são assaltadas no feriado Pelo menos 11 casas no litoral sul de São Paulo foram assaltadas durante o feriado de Páscoa, entre a noite de quinta-feira e a do domingo. A maioria das residências é de veraneio. Quatro casos foram em Mongaguá, quatro em Itanhaém, dois em São Vicente, e um em Bertioga. Em um dos assaltos, as vítimas - moradores da cidade de São Paulo - foram trancadas no quarto da casa e chegaram a ser amarradas. Por não ter achado dinheiro, um dos ladrões disse que "tinham passado o lugar errado do crime".