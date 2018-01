Pelo menos 1 em cada 3 sedes manterá calendário

Nos locais em que o calendário foi adaptado, as aulas começarão mais cedo - à exceção da Bahia, cujo ano letivo terá início só depois do carnaval e término em 26 de janeiro de 2015.

Chancelados pelo parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE), Amazonas, Paraná, Pernambuco, Mato Grosso e Rio Grande do Sul terão aulas durante algum período do Mundial. No caso do Rio Grande do Sul, o recesso escolar de meio de ano será após o torneio - de 19 de julho a 3 de agosto. As redes municipais de Curitiba, Fortaleza, Manaus e Porto Alegre também vão manter atividades.

Enganação. Relator da Lei Geral da Copa do Mundo, o deputado Vicente Cândido (PT-SP) afirma que a norma foi adotada porque dificilmente haverá atividades pedagógicas durante o evento. "Falar que vai ter aula no período de Copa é enganação.Quem achar que pode ter aula, tudo bem, mas é claro que na prática não haverá como ter aula em dia de jogo do Brasil ou outra partida importante. Onde tiver, vão liberar mais cedo", diz. /R.M.M. e E.B.