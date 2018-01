Pelo fim do tempo regulamentar! Se no futebol, como nas quadras de tênis, em vez do tempo regulamentar, fosse o placar que determinasse a duração da disputa em campo, a maioria dos jogos desta Copa duraria pra lá de 10 horas, como aconteceu nesta incrível partida entre Nicolas Mahut e John Isner, no Torneio de Wimbledon, a mais longa da história do esporte.