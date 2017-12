SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira, que abastece de água mais de 6 milhões de pessoas na Grande São Paulo, se manteve estável em 5,1% de sua capacidade neste sábado, 31, revelam dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Trata-se do sexto dia consecutivo em que o reservatório registra esse patamar.

Outros dois sistemas hídricos que abastecem a região, o Guarapiranga e o Alto Cotia tiveram queda de 0,1 ponto percentual cada, passando, respectivamente de 48,2% e 28,5% para 48,1% e 28,4%.

Por sua vez, o reservatório Alto Tietê teve elevação do nível da água para 10,8% de sua capacidade, ante 10,6% na sexta-feira, 30. O Sistema Rio Grande subiu de 74,1% para 74,7%. Já no Rio Claro o crescimento foi de 25,6% para 28,3%.