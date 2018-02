Pelo 3º ano, brasileiro é o mais barrado em aeroportos europeus

GENEBRA - Pelo terceiro ano consecutivo, os brasileiros são os estrangeiros mais frequentemente barrados ao tentar entrar na Europa por aeroportos. Mas a grave crise econômica está reduzindo o número de brasileiros tentando a sorte na Europa e o número de imigrantes ilegais sofreu uma queda recorde. Entre 2008 e 2010, o número de brasileiros detidos nos aeroportos caiu mais de 40%. Entre os imigrantes ilegais vivendo na Europa, o número de brasileiros foi reduzido para menos da metade.

Informações coletadas pela Frontex (a agência de fronteiras) ainda revelam que, em 2010, os brasileiros foram a sexta população com maior número de imigrantes ilegais vivendo na Europa. Mas, desta vez, a crise econômica em Portugal e Espanha fez o número cair significativamente, em um sinal claro de que os brasileiros que por anos tentaram a sorte na Europa estão hoje desistindo e permanecendo no País. Há apenas dois anos, os brasileiros eram a terceira maior população de ilegais.

Em 2008, quando a crise eclodiu, quase 30 mil brasileiros foram pegos vivendo ilegalmente na UE. O número não representa o total de brasileiros vivendo sem visto na Europa. Mas é considerado um termômetro. No ano passado, esse número caiu para apenas 13 mil.

Os sinais da crise na Europa e da falta de trabalho são evidentes. De acordo com a agência, 104 mil estrangeiros entraram ilegalmente na UE em 2010. Dois anos antes, o número era de quase 160 mil. Entre os ilegais vivendo na Europa, o número desabou, passando de 448 mil para pouco mais de 380 mil.

Desemprego. A taxa de desemprego hoje na Europa beira os 10%. Entre os estrangeiros, ela chega a 40%. Na Espanha, um a cada dois jovens está sem trabalho. Hoje, na Irlanda, centenas de brasileiros pedem para retornar ao País, deixando cidades inteiras desertas, enquanto em Portugal e na Espanha a falta de trabalho está empurrando famílias inteiras de volta ao Brasil.

Ainda assim, 6.072 brasileiros foram impedidos de entrar na UE em 2010, 12% do total do mundo. A maioria dos impedidos de entrar foi barrada na Espanha - 1,8 mil brasileiros não foram autorizados a entrar a partir dos aeroportos de Madri e Barcelona. O Brasil também lidera entre os estrangeiros mais barrados nos aeroportos franceses, com 673 casos. Em segundo lugar na Europa estão os americanos. Mas com um número que representa apenas um terço dos brasileiros barrados.

Oficialmente, brasileiros não precisam de vistos para entrar na Europa. Mas a instrução que os policiais aduaneiros têm é para pedir comprovações dos turistas de que contam com dinheiro, hotel para ficar e principalmente um bilhete de retorno. A diplomacia brasileira tem se queixado da situação.