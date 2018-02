Pelo 2º dia, capital tem a tarde mais fria do ano A capital paulista registrou novo recorde de frio ontem e teve a tarde mais fria de 2013. No Mirante de Santana, na zona norte da cidade, a temperatura máxima foi de 16,2ºC , pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia. O recorde anterior era de 17,3ºC, registrado na segunda-feira.