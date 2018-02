Pelas ruas, muito lixo acumulado e falta de iluminação Calçadas esburacadas, lixo acumulado, falta de iluminação. A lista de problemas nas ruas no entorno da Nova Luz, região onde fica a cracolândia, é imensa. A reforma prometida pela Prefeitura em vias comerciais do bairro ainda engatinha. De acordo com a Agenda 2012, programa de metas da Prefeitura, até dezembro haveria uma reformulação em 23 ruas. Segundo a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, serão gastos R$ 17 milhões.