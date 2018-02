Pelas lentes dos leitores, as cores da primavera

Qual a cara da primavera? Para montar um mosaico das cores da época, o Estado convidou aos leitores a clicarem as árvores mais bonitas de sua cidade. Mais de 150 fotos foram enviadas por e-mail ou postadas no Instagram com a hashtag #primaveraestadao. O resultado é um espetáculo de ipês, jacarandás e outras espécies.

“No inverno, a vegetação fica mais apagada. Com o retorno das chuvas, as árvores florescem e a cidade fica mais viva”, diz o biólogo e pesquisador em Botânica pela USP Paulo Gonella. “Em São Paulo, temos muitos ipês e tipuanas, que deixam as calçadas amarelas, e continuarão chamando atenção até o fim do verão.”

Quanto ao clima, a previsão é de que nos próximos meses passemos pela transição dos dias secos para o verão quente e mais úmido, com chuvas no fim de tarde. “Ao longo de outubro e novembro, essa situação se torna mais comum, com poucas tarde secas. É um ajuste da atmosfera”, explica o meteorologista da Climatempo Marcelo Pinheiro.

Calor. Além do aumento da umidade relativa do ar e da diminuição da poluição, a expectativa é ter neste ano temperaturas acima das da variação normal para o período – de 15°C a 24°C. “Esperamos dias mais quentes do que na primavera passada”, resume Pinheiro.