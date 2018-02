Pela Via Anchieta, subida chegou a levar 11 horas O administrador de empresas Veimar Miranda de Souza, de 48 anos, contou ter levado 11 horas entre o Guarujá, no litoral sul, e São Caetano do Sul, no ABC paulista, onde mora. "Passei no pedágio da Rodovia Cônego Domênico Rangoni às 18h52 e só saí no trecho de planalto da Anchieta às 6h50. É um absurdo", disse.