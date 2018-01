Pela terceira vez, PM estoura bingo clandestino na Mooca

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Nesta quarta-feira, 11, uma denúncia anônima levou os policiais militares da 1ª Companhia do 21º Batalhão a estourar, pela terceira vez em menos de um ano, um bingo clandestino montado na Rua da Mooca, na Mooca, região centro-leste da capital paulista.

Os policiais foram impedidos de entrar pelos funcionários, que controlavam a movimentação externa por meio de um circuito de TV. Os PMs acionaram os bombeiros para arrombar o portão do sobrado.

"Ao perceberem a chegada dos bombeiros, eles resolveram abrir. É a terceira vez que nós estouramos um bingo neste local", relatou o sargento Amaral. Segundo os policiais, havia 36 máquinas de videobingo, das quais 34 estavam ligadas e duas quebradas.

Dois funcionários e dez clientes foram detidos e encaminhados para o 56º Distrito Policial, da Vila Alpina. No caixa do estabelecimento, os policiais encontraram R$ 3.800,00. O valor existente dentro das máquinas só será levantado após o trabalho da perícia. Não havia drogas nem armas no local.

"Essas máquinas que estavam em funcionamento já são outras, pois na última apreensão as que encontramos foram lacradas e retiradas", completou o policial militar.