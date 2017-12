PELA 3ª VEZ, USP É A MELHOR DA AMÉRICA LATINA

A Universidade de São Paulo (USP) foi eleita pela terceira vez consecutiva a melhor universidade da América Latina. A USP lidera o ranking desde 2011, quando foi criada a lista latino-americana pelo grupo Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings - organização internacional de pesquisa educacional.

O ranking do grupo considerou os seguinte critérios: reputação acadêmica, reputação com empregadores, média de artigos por professor, citações por artigo, docentes com pós-doutorado e impacto na internet.

A lista ainda traz outras três universidades brasileiras entre as dez primeiras colocadas: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 3.º lugar;, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 8.º; Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 10.º. A Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) ficaram em 11.º e 17.º lugares, respectivamente.

Listas. No ranking mundial por disciplinas divulgado pelo grupo britânico no início do mês, a USP já tinha se destacado entre as instituições brasileiras, ficando entre as 50 melhores universidades do mundo em cinco áreas.

O ranking latino-americano lista, ao todo, 300 instituições de ensino: Brasil (81), México (50), Colômbia (42), Argentina (30), Chile (30), Peru (17), Equador (9), Venezuela (8), Cuba (5), Uruguai (4), Costa Rica (4), Paraguai (3), Panamá (5), Guatemala (3), República Dominicana (3), El Salvador (2) e Porto Rico (2).