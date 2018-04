Pela 2ª vez em menos de uma semana, vidros da Raia Olímpica da USP amanhecem quebrados

Mais três partes do muro de vidro que separa a Marginal Pinheiros e a Raia Olímpica da Universidade de São Paulo (USP), na zona oeste de São Paulo, amanheceram quebradas nesta sexta-feira, 20. De acordo com a Prefeitura, a instituição registrará boletim de ocorrência e pedirá que seja realizada perícia no local.

+ Após 15 dias de inauguração, muro de vidro da Raia Olímpica da USP amanhece quebrado

As áreas dos painéis que foram danificados ficarão isoladas pela perícia e, em seguida, as peças serão substituídas.

Na quarta-feira, uma parte da estrutura também amanheceu quebrada e, segundo a Prefeitura, foi trocada por outro painel que seria utilizado na obra de extensão do muro, que deverá ter 2,2 quilômetros com a inauguração de outro trecho até maio.

+ Muro da raia olímpica da USP será substituído por painéis de vidro

Na ocasião, um vigilante da USP registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Em depoimento, ele alegou ter abordado um homem circulando próximo à Raia Olímpica por volta das 2h da madrugada. Questionado, o homem teria alegado estar procurando a bolsa de uma mulher. Em seguida, ele foi orientado a sair pela portaria, mas acabou fugindo ao saltar pelo muro.

Os painéis são de vidro temperado e têm 3,15 metros de altura, 1,8 metro de largura e 12 milímetros de espessura, com película de proteção. A obra, inaugurada no dia 4 de abril pelo então prefeito João Doria (PSDB), custou R$ 15 milhões, e, segundo a Prefeitura, foi custeada por 45 empresas.